Раскрыты доходы разводящейся Пелагеи

Речь идет о миллионах

Звездный промоутер Сергей Лавров рассказал, что певица Пелагея зарабатывает на концертах до 7 миллионов рублей. В прошлом году она дала 35 концертов, в позапрошлом - около 20. Кроме того, артистка получает по 25 тысяч евро за корпоратив.

Вопрос о доходах Пелагеи встал в ходе ее развода с хоккеистом Иваном Телегиным. Супруги решили поделить недвижимость и деньги на счетах, но выяснилось, что формально певица никаких многомиллионных доходов не получала. Все дело в том, что деньги за выступления и корпоративы поступали на счет ее матери Светланы Хановой. Свое ИП Пелагея оформила только в марте.

По словам Сергея Лаврова, Ханова давно занимается финансовыми делами дочери и организовывает ее выступления. Женщина нанимает проверенное концертное агентство, а все доходы от продажи билетов отдает семье.

"Поэтому и расходник Пелагеи всегда ужимали: деньги-то свои. На гастролях она никогда не шиковала: в роскошных отелях не жила, на лимузинах не каталась. Тихонько приехала, собрала мешок денег - где-то 3 миллиона, где-то 7 - и до свиданья! Все тихо, без пафоса, поэтому и слухов о ее богатстве никогда не было", - рассказал Лавров kp.ru.

По данным издания, певица требует от Телегина алименты в районе 10 миллионов в год.

Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. О их расставании стало известно в декабре прошлого года. Их дочка живет с мамой. Телегин встречается с новой возлюбленной - предпринимательницей Марией Гончар.

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