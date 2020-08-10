ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раскрыты доходы разводящейся Пелагеи

17:15
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Речь идет о миллионах

Звездный промоутер Сергей Лавров рассказал, что певица Пелагея зарабатывает на концертах до 7 миллионов рублей. В прошлом году она дала 35 концертов, в позапрошлом - около 20. Кроме того, артистка получает по 25 тысяч евро за корпоратив. 
Пелагея наняла охрану из-за развода с Телегиным

Вопрос о доходах Пелагеи встал в ходе ее развода с хоккеистом Иваном Телегиным. Супруги решили поделить недвижимость и деньги на счетах, но выяснилось, что формально певица никаких многомиллионных доходов не получала. Все дело в том, что деньги за выступления и корпоративы поступали на счет ее матери Светланы Хановой. Свое ИП Пелагея оформила только в марте. 

По словам Сергея Лаврова, Ханова давно занимается финансовыми делами дочери и организовывает ее выступления. Женщина нанимает проверенное концертное агентство, а все доходы от продажи билетов отдает семье. 

"Поэтому и расходник Пелагеи всегда ужимали: деньги-то свои. На гастролях она никогда не шиковала: в роскошных отелях не жила, на лимузинах не каталась. Тихонько приехала, собрала мешок денег - где-то 3 миллиона, где-то 7 - и до свиданья! Все тихо, без пафоса, поэтому и слухов о ее богатстве никогда не было", - рассказал Лавров kp.ru

По данным издания, певица требует от Телегина алименты в районе 10 миллионов в год. 

Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. О их расставании стало известно в декабре прошлого года. Их дочка живет с мамой. Телегин встречается с новой возлюбленной - предпринимательницей Марией Гончар.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певица Пелагея
Певица Пелагея
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.