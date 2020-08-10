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Плохое самочувствие Ефремова связали с неудачей "Спартака"

17:50
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Актер перенервничал из-за красно-белых

Журналисты узнали, что Михаил Ефремов, которого судят за смертельную аварию в Москве, почувствовал недомогание после просмотра футбольного матча с участием его любимой команды "Спартак". 
Состояние Ефремова резко ухудшилось

Как пишет mk.ru, утром 10 августа сын Ефремова приехал к нему в квартиру в Плотниковом переулке. Входная дверь была открыта, а актер лежал на полу. Он с трудом говорил и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой.  

Когда к Ефремову приехали врачи, ему уже стало лучше. Актер написал добровольный отказ от госпитализации, хотя у него диагностировали предынсультное состояние. 

"Актер объяснил, что перенервничал из-за игры "Спартака", - пишет издание. Употреблял ли Ефремов алкоголь в этот день, неизвестно. 

Ранее адвокат Эльман Пашаев, который представляет интересы Ефремова в суде, сообщил, что актер придет на заседание суда 11 августа, несмотря на проблемы со здоровьем. По словам юриста, состояние его подзащитного ухудшилось из-за того, что "он сильно переживает все произошедшее с ним".  

Напомним, 9 августа "Спартак" сыграл вничью с "Сочи". Арбитр назначил любимой команде Ефремова два пенальти, после чего владелец "Спартака" объявил о снятии красно-белых с чемпионата России.

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