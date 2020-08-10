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Суд арестовал квартиру Бари Алибасова

18:15
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Основатель "На-На" получил ее от Федосеевой-Шукшиной

10 августа Троицкий суд наложил арест на квартиру в Новой Москве, которую актриса Лидия Федосеева-Шукшина подарила музыкальному продюсеру Бари Алибасову. 
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В сентябре прошлого года Федосеева-Шукшина отдала своему скандально известному супругу ключи от столичной квартиры. Она планировала завещать эту недвижимость своим внукам, но вскоре выяснилось, что владельцем квадратных метров стал Сергей Моцарь, помощник Алибасова. 

Вдова Василия Шукшина обратилась в суд, потребовав признать сделки с квартирой недействительными. Судья встал на ее сторону. 

"Мы удовлетворены исходом заседания, так как риск отчуждения этой квартиры был велик. Бари Каримович явно торопился, совершив сделку купли-продажи спустя всего несколько недель после регистрации права. Теперь возможные неправомерные действия пресечены", - сказала mk.ru адвокат Юлия Вербицкая, которая защищает интересы семьи Шукшиной. 

Напомним, что Федосеева-Шукшина и Алибасов женаты с 2018 года.

Если верить сыну Алибасова, его отец сейчас лечится в психиатрической клинике после попытки отравления. По словам Бари Алибасова-младшего, продюсера хотели убить люди, связанные с Шукшиной. 

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