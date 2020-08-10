Депутат МГД Мельникова: социальная гостиница дает возможность инвалидам жить самостоятельно

Курс реабилитации охватывает все сферы жизни

Социальная гостиница дает возможность инвалидам подготовиться к самостоятельной жизни. Об этом сообщила член комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Ольга Мельникова.

Она напомнила, что столица выделяет субсидию на проект социальной гостиницы учебного самостоятельного проживания для инвалидов. Работа проходит в условиях полного погружения - в тренировочную квартиру инвалид переезжает на 19 дней.

По словам депутата, курс реабилитации охватывает все сферы жизни. "В помещении есть кухня, бытовая комната, два туалета и две душевые. "Курсанты" под контролем наставников будут сами делать покупки, готовить пищу. Есть возможность и ходить на работу: тут же оборудованы реабилитационные ремесленные мастерские. Есть возможность заниматься спортом: в холле гостиницы установлены тренажеры. Словом, все элементы обычной жизни: дом, быт, работа, спорт, хобби", - приводит слова Мельниковой АГН "Москва".

Она отметила, что что большое внимание будет уделено психологическим тренингам, поскольку для человека с ограниченными возможностями важно не только научиться решать бытовые вопросы, но и обрести уверенность в собственных силах, в способности справиться с трудностями в одиночку.

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