ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Самышина: более 11 тыс. москвичей записались на бесплатный онкоскрининг

18:52
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Москва показывает отличные результаты в борьбе с онкозаболеваниями

Более 11 тысяч москвичей записались на бесплатное скрининговое онкообследование. Об этом сообщила депутат Мосгордумы, главный врач городской клинической поликлиники №3 Елена Самышина.

По ее словам, столица показывает отличные результаты в борьбе с онкологическими заболеваниями. "В 2019 году наш город перешел на новые рекомендации по лечению шести видов наиболее распространенных видов злокачественных опухолей – это меланома, рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки, легкого. В нынешнем году в программу планируется включить препараты для лечения рака мочевого пузыря, яичников, желудка, опухоли головы и шеи", – приводит ее слова АГН "Москва".

Самышина отметила, что современные технологии позволяют обнаружить рак на ранних стадиях. "Быстрое и бесплатное обследование жители столицы могут пройти в течение августа в одной из 66 московских клиник", - добавила парламентарий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сдача крови
Сдача крови
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.