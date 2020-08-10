Депутат МГД Самышина: более 11 тыс. москвичей записались на бесплатный онкоскрининг

Москва показывает отличные результаты в борьбе с онкозаболеваниями

Более 11 тысяч москвичей записались на бесплатное скрининговое онкообследование. Об этом сообщила депутат Мосгордумы, главный врач городской клинической поликлиники №3 Елена Самышина.

По ее словам, столица показывает отличные результаты в борьбе с онкологическими заболеваниями. "В 2019 году наш город перешел на новые рекомендации по лечению шести видов наиболее распространенных видов злокачественных опухолей – это меланома, рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки, легкого. В нынешнем году в программу планируется включить препараты для лечения рака мочевого пузыря, яичников, желудка, опухоли головы и шеи", – приводит ее слова АГН "Москва".

Самышина отметила, что современные технологии позволяют обнаружить рак на ранних стадиях. "Быстрое и бесплатное обследование жители столицы могут пройти в течение августа в одной из 66 московских клиник", - добавила парламентарий.

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