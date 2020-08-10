"Боюсь думать, что будет дальше": Самойлова рассказала о конфликтах в семье

Многодетной маме бывает непросто
Модель и блогер Оксана Самойлова, которая вместе с родными отдыхает в Турции, опубликовала в Instagram фото трех дочерей и призналась, что девочки не всегда ладят друг с другом.
По словам звезды, 3-летняя Майя обычно не участвует в семейных конфликтах. Если не покушаться на ее еду и не мешать ей спать, малышка ведет себя более чем покладисто. А вот 9-летняя Ариела и 5-летняя Лея частенько устраивают разборки, рассказала многодетная мама.
"Ариела с Леей просто в бесконечном соперничестве, обе лидеры по природе, и это самая большая проблема их взаимоотношений. <…> Боюсь думать, что будет дальше", - написала Самойлова.
- Самые крутые бои еще впереди - за наследство, - комментируют подписчики.
- Моим дочерям 32 и 19, недавно подрались.
- Мы только после 15 стали жить дружно, до этого мрак, а сейчас самые близкие друг другу.
- Вы супер мама, такие красотки и лапочка сыночек.
- Ариела модель, Лея спортик, Майя принцесса, Давид пупсик.
Ранее сообщалось, что Самойлова и Джиган с родными поселились в шикарной гостинице в Белеке. Они заняли виллу площадью 600 квадратных метров. За ее аренду они отдают не менее 450 тысяч рублей в сутки, узнали журналисты.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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