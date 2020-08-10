Депутат МГД Андрей Титов: в Москве испытают интеллектуальные выключатели для электросетей

В столице созданы особые условия для создания инноваций в ключевых отраслях

В столице пройдут испытания интеллектуальных выключателей для электросетей. Об этом изданию "АиФ" рассказал депутат Московской городской думы Андрей Титов. Модуль разработала компания "Профотек", она является резидентом "Технополиса "Москва".

По словам парламентария, новое устройство позволит очень точно определять место повреждения линий электропередачи и отключать систему в аварийных случаях.

Титов также отметил, что власти Москвы оказывают инновационным производствам финансовую поддержку. "В колледжах и вузах повышенный конкурс на получение профессий технического профиля. Инженер - снова звучит гордо", - сказал он.

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