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Риту Дакоту госпитализировали с коронавирусом

19:15
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Она пожаловалась на "ужасные ощущения"

30-летнюю певицу Риту Дакоту, которая заразилась коронавирусом, отвезли в больницу из-за плохого самочувствия. 

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Почти неделю назад у знаменитости выявили COVID-19. Она потеряла обоняние и жаловалась на ломоту в теле. Ее родные не заболели. 

10 августа к Дакоте приехали врачи, чтобы проверить ее самочувствие. "Обследовали меня, сказали, что очень мало кислорода в крови (обычно 95-100, у меня ниже 90...), - написала артистка. - Никогда не ездила на скорой с мигалками, ощущения ужасные". 

По словам Дакоты, она не вешает нос и надеется на скорое выздоровление. 

Артистка опубликовала в Instagram фото из кареты скорой помощи.

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