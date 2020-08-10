Риту Дакоту госпитализировали с коронавирусом

Она пожаловалась на "ужасные ощущения"

30-летнюю певицу Риту Дакоту, которая заразилась коронавирусом, отвезли в больницу из-за плохого самочувствия.

Почти неделю назад у знаменитости выявили COVID-19. Она потеряла обоняние и жаловалась на ломоту в теле. Ее родные не заболели.

10 августа к Дакоте приехали врачи, чтобы проверить ее самочувствие. "Обследовали меня, сказали, что очень мало кислорода в крови (обычно 95-100, у меня ниже 90...), - написала артистка. - Никогда не ездила на скорой с мигалками, ощущения ужасные".

По словам Дакоты, она не вешает нос и надеется на скорое выздоровление.

Артистка опубликовала в Instagram фото из кареты скорой помощи.

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