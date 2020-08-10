В Минске начались новые задержания

В центре города милиция проверяет документы

В столице Белоруссии в понедельник вечером начались задержания, стражи порядка тщательно проверяют документы у журналистов, сообщает "Sputnik Беларусь".

По данным издания, наряды милиции стянуты к стеле "Минск — город-герой". Движение в этом районе пока не перекрыто.

Между тем стало известно, что в Минске задержан корреспондент RT Константин Придыбайло. Об этом сам журналист сообщил в соцсетях.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента страны. Милиция применила против митингующих водометы, светошумовые гранаты и перцовый газ.

По предварительным данным белорусского Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Выборы прошли при высокой явке.

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