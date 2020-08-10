КГБ Белорусии: на Тихановскую готовилось покушение

Его удалось предотвратить

В КГБ Белоруссии в понедельник сообщили, что на кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую готовилось покушение.

В ведомстве отметили, что получили из объединенного штаба оппозиции сообщения с опасениями за ее жизнь. Как сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик, сотрудники МВД перед этим перехватили переписку, где говорилось, что протестующим "нужна сакральная жертва".

"Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства", - приводит ТАСС слова Вакульчика.

10 августа в Белоруссии подводят итоги голосования, прошедшего в воскресенье. По предварительным подсчетам, лидирует Александр Лукашенко. За него проголосовали более 80% граждан. Светлану Тихановскую поддержали около 10% проголосовавших.

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