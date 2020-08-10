Фадеев показал редкое фото с женой

Он признался ей в любви

Продюсер и музыкант Максим Фадеев редко публикует в Instagram фото с супругой. По случаю дня рождения Натальи он сделал исключение, чем порадовал поклонников.

"С днем рождения, моя любовь!" - написал Фадеев. На фото супруги, улыбаясь, смотрят в камеру. Наталья прильнула к мужу и положила руку ему на плечо.

Недавно Фадеев рассказал, что во время пандемии коронавируса он с женой и сыном Саввой жили отдельно. Продюсер поселился за городом, а его родные остались в Москве. Фадеев говорил, что скучает по ним, но одиночество в целом переносит неплохо. "Для меня это нормально. Я полностью себя обслуживаю сам. У меня нет рядом ни одного человека, который мне помогает", - признался он в программе "Ты не поверишь!".

Наталья - вторая жена Фадеева. Раньше она работала гримером певицы Линды. Фадеев рассказывал, что много лет назад они с женой "из-за ошибки врачей потеряли нашего первенца, дочку". В 1997 году Наталья родила сына.

- Такие красивые, счастливые, с влюбленными глазами, - пишут в комментариях к фото.

- Пусть все мечты сбываются.

- Очень трогательно!

- Берегите свою Наташу! Она чудесная!

- Какие вы красивые.

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