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Фадеев показал редкое фото с женой

20:27
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Он признался ей в любви

Продюсер и музыкант Максим Фадеев редко публикует в Instagram фото с супругой. По случаю дня рождения Натальи он сделал исключение, чем порадовал поклонников. 
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"С днем рождения, моя любовь!" - написал Фадеев. На фото супруги, улыбаясь, смотрят в камеру. Наталья прильнула к мужу и положила руку ему на плечо. 

Недавно Фадеев рассказал, что во время пандемии коронавируса он с женой и сыном Саввой жили отдельно. Продюсер поселился за городом, а его родные остались в Москве. Фадеев говорил, что скучает по ним, но одиночество в целом переносит неплохо. "Для меня это нормально. Я полностью себя обслуживаю сам. У меня нет рядом ни одного человека, который мне помогает", - признался он в программе "Ты не поверишь!". 

Наталья - вторая жена Фадеева. Раньше она работала гримером певицы Линды. Фадеев рассказывал, что много лет назад они с женой "из-за ошибки врачей потеряли нашего первенца, дочку". В 1997 году Наталья родила сына. 

- Такие красивые, счастливые, с влюбленными глазами, - пишут в комментариях к фото. 

- Пусть все мечты сбываются. 

- Очень трогательно! 

- Берегите свою Наташу! Она чудесная! 

- Какие вы красивые.  

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