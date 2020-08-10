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В Минске милиция применила газ для разгона протестующих

22:17
  • понедельник
  • 10 августа 2020

В Белоруссии 10 августа начались новые задержания

По предварительным данным белорусского Центризбиркома, на воскресных выборах Александр Лукашенко набрал немногим более 80 процентов голосов. У его основного конкурента - Светланы Тихановской - 10 процентов. Выборы прошли при высокой явке, у избирательных участков выстраивались очереди. Лукашенко назвал происходящее праздником. Но такое мнение разделили на все. Вечером на улицах белорусских городов начались протестные митинги, произошли стычки демонстрантов с силовиками.
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В центре белорусской столицы в понедельник снова протесты. Повсюду дежурят силовики, проверяют у людей документы и сумки. Митингующие скандируют "Лукашенко, уходи", перекрывают дороги. Автомобилисты блокируют трассы. Сообщается о новых задержаниях - в том числе корреспондента телеканала RT.

На кадрах - первые столкновения, передает "ТВ Центр". Силовики пускают газ, слышны выстрелы. В ход идут дубинки. В ногу ранена местная журналистка. Есть опасения, что повторится вчерашний сценарий. Накануне сразу после объявления предварительных результатов протестующие заполнили центральные улицы белорусских городов.

Подробнее смотрите в репортаже Ольги Оксенич.

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