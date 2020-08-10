В Бейруте - протесты

Кабинет министров Ливана в полном составе ушел в отставку. Именно смена правительства и проведение досрочных выборов до этого момента были главным условием протестующих после взрыва в порту Бейрута. Но после новостей из кабмина беспорядки вспыхнули с новой силой. Тем не менее, в городе продолжается разбор завалов на месте крупнейшей техногенной катастрофы в истории страны. По последним данным, жертвами взрыва стали 154 человека, пострадали более 5 тысяч.

К началу заседания кабмина 4 министра уже отказались от своих портфелей. Сложили полномочия и несколько депутатов парламента. По окончанию же внепланового совещания правительство Ливана ушло в отставку целиком. Хотя работать пока будут - до выборов нового состава.

Отставка правительства - это требование протестующих в центре Бейрута. Добиться этого пытались все прошедшие выходные захватами административных зданий. Несколько раз шли на штурм дома правительства, но безрезультатно. В понедельник, когда кабмин сообщил, что он уходит, беспорядки начались с новой силой.

Протестующие кидают в полицейских камни. Пытаются сломать стену, которую построили военные. Используют пиротехнику. Полицейские отвечают слезоточивых газом и светошумовыми гранатами. Сообщается о раненных с обеих сторон. Среди пострадавших в том числе есть и журналисты.

Со стороны протестующих уже звучат новые требования. Теперь в отставку должна уйти палата депутатов - это ливанский парламент. Как отмечают политологи, у ливанского протеста пока нет явного лидера и беспорядки вместе с требованиями носят скорей спонтанный характер.

"Они говорят против. Легче всегда протестовать - нет никакой программы. Просто хотим жить нормально", - говорит директор Центра партнерства цивилизаций Института международных исследований МГИМО Вениамин Попов.

Помощь Ливану идёт. Бейруту пообещали почти 18 тысяч тонн зерна и более 30 тысяч тон муки. А еще оборудование для порта на 30 миллионов долларов. В воскресенье президенты нескольких стран и международные организации договорились выделить Бейруту 300 миллионов долларов. Однако предупредили, что деньги на восстановление столицы не будут предоставлены до тех пор, пока ливанские власти не возьмут на себя обязательства по проведению политических и экономических реформ. На этом фоне начали звучать опасения, что противники Ливана на внешнеполитической арене могут попытаться использовать разразившийся кризис в стране.

В Бейруте продолжают работать российские спасатели. Идёт разбор завалов и поиск погибших. Сообщается, что российские спасатели пробудут в Бейруте как минимум до субботы. На фоне уличных беспорядков ливанские военные усилили охрану палаточного городка.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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