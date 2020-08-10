Ольга Рапунцель перестала скрывать лицо дочери

Звезда вернулась на "Дом-2" вместе со всей семьей

В июне Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко из "Дома-2" во второй раз стали родителями. Все это время звезды прятали лицо малышки из суеверных соображений. После крестин Рапунцель решила показать поклонникам свою младшую дочку.

"Знакомьтесь, вот наша маленькая София. Мы ее ласково называем Софьюшка, Софа, Соня, Сонечка, Совенок", - написала Ольга Рапунцель в Instagram.

Малышке два месяца. Вероятно, она уже держит головку, узнает маму и папу, пытается агукать.

Рапунцель и Дмитренко вместе с дочками вернулись на "Дом-2". Родители подыскивают для старшей дочки - трехлетней Василисы - воспитателя-педагога, чтобы она могла легко пойти в детский садик.

"Я пока не представляю, как мы будем жить с двумя нашими детками на проекте, ведь здесь съеемочный процесс, нужно иметь столько сил и терпения, но я ведь люблю это место, это ведь наш второй дом", - призналась Ольга Рапунцель.

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