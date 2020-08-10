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Ольга Рапунцель перестала скрывать лицо дочери

21:14
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Звезда вернулась на "Дом-2" вместе со всей семьей

В июне Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко из "Дома-2" во второй раз стали родителями. Все это время звезды прятали лицо малышки из суеверных соображений. После крестин Рапунцель решила показать поклонникам свою младшую дочку. 
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"Знакомьтесь, вот наша маленькая София. Мы ее ласково называем Софьюшка, Софа, Соня, Сонечка, Совенок", - написала Ольга Рапунцель в Instagram. 

Малышке два месяца. Вероятно, она уже держит головку, узнает маму и папу, пытается агукать. 

Рапунцель и Дмитренко вместе с дочками вернулись на "Дом-2". Родители подыскивают для старшей дочки - трехлетней Василисы - воспитателя-педагога, чтобы она могла легко пойти в детский садик. 

"Я пока не представляю, как мы будем жить с двумя нашими детками на проекте, ведь здесь съеемочный процесс, нужно иметь столько сил и терпения, но я ведь люблю это место, это ведь наш второй дом", - призналась Ольга Рапунцель. 

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