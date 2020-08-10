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Депутат МГД: в Москве появятся 12 центров проекта "Мой социальный центр"

21:18
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Депутат Мосгордумы Людмила Гусева рассказала о развитии проекта "Мой социальный центр"

В Москве продолжается развитие сети клубных пространств "Мой социальный центр". Об этом рассказала "АиФ" депутат Мосгордумы Людмила Гусева

По ее словам, в столице работают семь таких клубов. В ближайшее время будут открыты еще 12 центров проекта.

"Мои социальный центр" - ещё один вклад города в поддержание социальных связей между жителями: именно дефицит таких связей чаще всего называют в числе недостатков жизни в мегаполисе. Москва знает об этой проблеме и стремится её решить", - сказала парламентарий.

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