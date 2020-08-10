В Бресте при разгоне протестов применили светошумовые гранаты

Последняя информация о ситуации в Белоруссии
Этим вечером в центре Минска задержаны более 70 человек. По сообщениям местных СМИ, правоохранители открыли огонь по протестующим. Ранены несколько человек, в том числе белорусская журналистка. МВД страны этот факт не подтверждает.
На улицах все больше людей. Станции метро в центре Минска закрыты, остановлено автомобильное движение. Для разгона протестующих милиция применяет слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, передает "ТВ Центр".
Массовые выступления сторонников оппозиции проходят и в других городах Белоруссии. В Бресте в демонстрантов также летят светошумовые гранаты. Как сообщают очевидцы, силовики открыли по толпе огонь из пневматических дробовиков.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"