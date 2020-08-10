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В Бресте при разгоне протестов применили светошумовые гранаты

22:17
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Последняя информация о ситуации в Белоруссии

Этим вечером в центре Минска задержаны более 70 человек. По сообщениям местных СМИ, правоохранители открыли огонь по протестующим. Ранены несколько человек, в том числе белорусская журналистка. МВД страны этот факт не подтверждает.

На улицах все больше людей. Станции метро в центре Минска закрыты, остановлено автомобильное движение. Для разгона протестующих милиция применяет слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, передает "ТВ Центр".

Массовые выступления сторонников оппозиции проходят и в других городах Белоруссии. В Бресте в демонстрантов также летят светошумовые гранаты. Как сообщают очевидцы, силовики открыли по толпе огонь из пневматических дробовиков.

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