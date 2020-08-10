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Нападение Романа Широкова на судью сняли на видео

22:33
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Пострадавший намерен обратиться в полицию

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков напал на судью во время любительского матча. 
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Журналист Дмитрий Егоров рассказал в Twitter, что Широков избил судью Никиту Данченкова. "Добивал ногами", - написал Егоров.

Пострадавший зафиксировал раны на лице, шее и теле. Он намерен обратиться в полицию. 

Егоров опубликовал видео драки. На кадрах видно, как один из футболистов набрасывается на судью с кулаками, а другие спортсмены пытаются его обезвредить. 

Напомним, что Роман Широков завершил профессиональную карьеру в 2016 году. До этого он играл за "Зенит", "Спартак", "Краснодар", "Рубин", ЦСКА. На Чемпионате Европы 2008 года Широков завоевал бронзу в составе сборной России.

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