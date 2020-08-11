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ВОЗ назвала страну-пример в борьбе с коронавирусом

08:20
  • вторник
  • 11 августа 2020

Уже 100 дней там нет новых случаев заражения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала брать странам пример с Новой Зеландии в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией.

По словам главы ВОЗ Аданома Гебреисуса, эта страна, а также Руанда и ряд островных государств в Карибском море и Тихом океане смогли пресечь распространение COVID-19 на раннем этапе, пишет "Интерфакс".

"Новая Зеландия - это пример для всего мира. На выходных премьер-министр страны Джасинда Ардерн отметила 100 дней без выявления новых "неимпортированных" случаев заражения внутри страны", - заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ призвал остальные страны действовать, а граждан – соблюдать рекомендации властей.

За весь период коронавирусной пандемии в Новой Зеландии зафиксированы 1 570 случаев COVID-19, умерли 22 пациента (население страны в 2019 году – 4 942 500 человек)

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