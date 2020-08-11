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Трампа увели с пресс-конференции из-за стрельбы

08:20
  • вторник
  • 11 августа 2020

Спецагенты открыли огонь по вооруженному человеку возле Белого дома

Стрельба рядом с Белым домом и переполох во время пресс-конференции. Так началось выступление Дональда Трампа перед журналистами, передает "ТВ Центр".

Всего спустя 5 минут после того, как президент США вышел к трибуне, его прервал сотрудник Секретной Службы и попросил покинуть зал. Журналистам ничего не сообщили, они оставались на местах.

Позже глава государства вернулся и рассказал, что агенты открыли огонь по вооружённому человеку, он в больнице. Всё произошло на улице перед ограждением Белого дома. Почему охране пришлось применить оружие, не сообщается. Трамп во время инцидента не спускался в бункер, его увели в Овальный кабинет.

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