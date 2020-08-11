Один погибший и десятки пострадавших: в Белоруссии прошла вторая ночь протестов

ОМОН продолжает разгонять несогласных с итогами выборов

Уличные столкновения отмечены в Минске и на вторую ночь после выборов президента. Вечером протестующие пытались занять центральные проспекты белорусской столицы. Сотрудники правопорядка убеждали людей разойтись. Демонстрантов оттеснили ближе к окраине. Там они возвели баррикады. В бойцов ОМОНа летели бутылки с зажигательной смесью и файеры.

Как сообщили в МВД Белоруссии, при попытке бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей погиб один из манифестантов. Бомба взорвалась у него в руке. В ходе протестов есть пострадавшие как со стороны милиции, так и со стороны демонстрантов.

Задержаны около трёх тысяч человек, в том числе несколько российских журналистов - часть из них отпустили. С другими нет связи. В нашем МИД обратили внимание, что отказ белорусской стороны выдавать аккредитации российским СМИ на выборы президента республики вызывает вопросы.

Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Оксенич (см. видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"