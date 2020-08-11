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Жители Европы изнывают от жары и засухи

08:31
  • вторник
  • 11 августа 2020

От высокой температуры страдают и ледники в швейцарских Альпах

Европа изнывает от жары и засухи. "Красный " уровень погодной опасности объявлен в Бельгии. Там до плюс 35.  И в такое пекло жителям приходится носить маски из-за неблагополучной ситуации с коронавирусом. В королевстве все устремились на побережье. Однако из-за большого  наплыва отдыхающих власти  вынуждены ввести ограничения в курортных городах.

Во Франции в 15 департаментах объявлен наивысший уровень метеотревоги, передает "ТВ Центр".  В  нескольких районах горят леса и сельхозугодья. Пожарным удалось потушить пшеничное поле, однако техника сгорела.

От высокой температуры страдают и ледники в швейцарских Альпах. Верхушка огромной скалы Туртемань обвалилась. Лавина льда и снега хлынула вниз с высоты более 2 тысяч 600 метров.

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