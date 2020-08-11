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На улицах Москвы появились коммунальные электропылесосы

08:41
  • вторник
  • 11 августа 2020

Они позволяют экономно и экологично подмести и помыть городские дороги

Коммунальные электропылесосы начали тестировать на улицах Москвы.

Новое устройство в работе можно увидеть на Старом Арбате или на Поклонной горе. Пылесос работает на электродвигателе и идеально подходит для уборки территорий парков и небольших улиц.

Низкий уровень шума позволяет использовать его в ночное время или ранним утром, а мощный аккумулятор может работать до 10 часов без подзарядки.

"Это компактная и экологичная техника, которая пылесосит, подметает и моет улицы", - сообщили ТАСС в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

В департаменте ЖКХ ожидают, что в результате эксплуатации электропылесосов существенно снизятся затраты на содержание коммунальной техники.

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