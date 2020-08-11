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Шойгу прибыл с инспекцией на Камчатку

09:43
  • вторник
  • 11 августа 2020

В частности, министр обороны проверил боеготовность подводных сил Тихоокеанского флота

Министр обороны Сергей Шойгу находится с рабочей поездкой на Камчатке. Он проверил  боеготовность  подводных сил Тихоокеанского флота, передает "ТВ Центр".

В Вилючиске он осмотрел ход строительства объектов инфраструктуры для новых атомных подводных лодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А". Шойгу отметил, что все работы выполняются по графику, и поставил задачу завершить их до конца года. А в Петропавловске-Камчатском глава военного ведомства проинспектировал деятельность многофункционального медицинского центра, который был построен  военными  по поручению президента для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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