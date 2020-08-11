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Кубанские спасатели эвакуировали туриста с инфарктом с перевала

09:43
  • вторник
  • 11 августа 2020

Мужчину доставили в больницу на вертолете

Кубанские спасатели эвакуировали с перевала туриста из Ростовской области, которому потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мужчина в составе группы ушел в горы, и там почувствовал себя плохо. После полученной информации к нему направились спасатели, которые обнаружили туриста в нескольких сотнях метров от перевала и вызвали вертолет.

Первую помощь мужчине оказали на месте, а затем доставили в больницу. По установленному медиками диагнозу, у туриста произошел обширный инфаркт. Сейчас его жизнь вне опасности.

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