Кубанские спасатели эвакуировали туриста с инфарктом с перевала

Мужчину доставили в больницу на вертолете

Кубанские спасатели эвакуировали с перевала туриста из Ростовской области, которому потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мужчина в составе группы ушел в горы, и там почувствовал себя плохо. После полученной информации к нему направились спасатели, которые обнаружили туриста в нескольких сотнях метров от перевала и вызвали вертолет.

Первую помощь мужчине оказали на месте, а затем доставили в больницу. По установленному медиками диагнозу, у туриста произошел обширный инфаркт. Сейчас его жизнь вне опасности.

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