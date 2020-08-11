Число зараженных коронавирусом в мире превысило 20 миллионов

Скончались свыше 736 тысяч зараженных

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 20 миллионов. Такие данные приводит американский Университета Джонса Хопкинса.

По данным на 8:35 коронавирус подтвержден у 20089624 человек. Скончался 736191 человек. Вылечились 12280520 зараженных. Лидируют по числу выявленных случаев коронавируса США - 5094400).

В России зарегистрировано 892654 случая заражения, выздоровели 696 681 человек, умерли 15001.

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