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Россиянам объяснили порядок перевода на "удаленку"

09:12
  • вторник
  • 11 августа 2020

Из дома может работать любой сотрудник

Из-за распространения коронавируса работников могут переводить на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором.

О этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минтруда. В таком случае работодатель должен издать соответствующий приказ. В документе должны быть отражены время и условия работы.

"Работодатели могут применять гибкие режимы работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности", - отметили в министерстве.

Зарплата при сохранении должностных обязанностей должна остаться прежней. Весь документооборот может осуществляться в электронном виде.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о регулировании дистанционной и удаленной работы.

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