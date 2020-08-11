Еще 1043 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Общее число выздоровевших превысило 191 тысячу

В Москве выздоровели еще 1043 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 191598", - сказала Ракова.

Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16.

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