Строительство "Северного потока-2" может заморозиться из-за очередных санкций

Об этом заявил один из финансовых партнеров "Газпрома"

Немецкая компания Uniper, один из финансовых партнеров "Газпрома", оценила риск прекращения строительства газопровода "Северный поток - 2" из-за санкций США.

Представители компании допустили, что реализация проекта будет задержана или не завершена вовсе, пишет ТАСС.

"По мере того как США активизируют усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток - 2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает", - сообщили в Uniper.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

На данный момент его строительство практически завершено. Конкретных сроков запуска пока нет.

Большинство стран ЕС поддерживают строительство "Северного потока-2". Против него выступают Украина, которая может потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия, Литва и США.

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