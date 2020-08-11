Певица Валентина Легкоступова впала в кому после травмы

Артистку обнаружили с пробитой головой

В Москве с пробитой головой нашли певицу Валентину Легкоступову. Врачи диагностировали у исполнительницы хита "Ягода-Малина" отек мозга, состояние артистки оценивается как крайне тяжелое.

Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов несколько дней выпивали и не отвечали на телефонные звонки. Тогда дочь певицы вызвала бригаду скорой помощи. Артистку обнаружили в квартире в сознании в компании мужа, на теле Легкоступовой были синяки.

Исполнительницу вместе с мужем увезли в наркологическую клинику, откуда Фирсов вскоре сбежал, а состояние Легкоступовой резко ухудшилось. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Врачи обнаружили, что у артистки пробита голова. После этого ее экстренно перевели в другую клинику и прооперировали.

Сейчас Легкоступова находится в коме, Фирсова разыскивают.

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