Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 11-летнего Гриши Хвастунова

У мальчика - тяжелый врожденный порок сердца

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке.

Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение одиннадцатилетнего Гриши Хвастунова из Дмитрова.

У мальчика - тяжелый врожденный порок сердца. Позади - клиническая смерть, 52 дня в реанимации. Как следствие - почти полная потеря слуха и отставание в развитии. Благодаря постоянному наблюдению врачей и заботе мамы, состояние здоровья Гриши удается держать под контролем. Но мальчик растет, сердце не справляется с нагрузкой. Терапии недостаточно. До конца года Грише жизненно необходима очередная сложнейшая операция. Из-за четырех перенесённых операций не каждая клиника готова принять его на лечение. Итальянская больница дала согласие и выставила счёт на 40 тысяч евро. Часть суммы удалось собрать. Не хватает больше 2,5 миллиона рублей. Для семьи Гриши это абсолютно астрономическая сумма. Но все вместе мы можем помочь.

Если бы Гриша Хвастунов хорошо слышал, в этом ансамбле он был прекрасным солистом. Пока понять, что попал в ноты, помогают мамины эмоции.

Музыка – один из способов самовыражения. У Гриши их не так много. Он не говорит. И если бы не слуховые аппараты — жил бы в полной тишине.

Потеря слуха, отставание в умственном развитии – необратимые осложнения болезни. Бытовые навыки - результат маминого терпения и Гришиного старания.

Пока ребенок был в утробе, не было и намека, что что-то не так. Через 2 недели после рождения выяснилось - у Гриши тяжёлый порок сердца. Первая операция — в месяц от роду.

"Она должна была быть радикальной, полностью исправить порок. Через 6 дней, даже не приводя его в сознание, нам сказали, что во время операции были осложнения и нужно переделать", - рассказала мама Гриши Марина Хвастунова.

Каждый новый день давал надежду и забирал ее. Чувство беспомощности, отчаяние, пережитые тогда - непреходящая боль в семье.

"Ехали и думали, что сейчас выйдет доктор и скажет, что…", - плачет крестная мама Гриши Юлия Данилова.

Очередная операция на открытом сердце чуть было не стала фатальной. Клиническая смерть. 8 минут врачи пытались "завести" остановившееся сердце ребенка. После – 2 месяца в реанимации на аппарате ИВЛ. Первая встреча с сыном – до сих пор мамин кошмар.

"Это был ребенок, которому было месяца 3. Он весил, наверное, 3 килограмма. Он был весь в пролежнях. Он был весь в трубках. У него был разодран нос. Он не дышал. У него была кислородная маска", - сказала мама Гриши Марина Хвастунова.

Из этого состояния удалось выкарабкаться с серьёзными потерями для здоровья. Из-за ментальных поражений за Гришей глаз да глаз. А ещё круглосуточный контроль за сердцебиением, одышкой. 8 лет назад мальчику сделали пластику сердечного клапана. Но он уже не справляется с нагрузкой — ребёнок растёт. Была назначена операция в Берлине. Но из-за коронавируса клиника остановила приём иностранных пациентов.

"Если операция на сердце ему нужна для того, чтобы он жил, значит, я буду искать лучших врачей, я буду искать деньги ее делать, потому что я просто не имею права сдаваться. Если мой ребенок столько пережил", - заявила мама Гриши.

Взять пациента с 4 операциями на сердце готова далеко не каждая клиника. Внимательно изучив историю болезни Гриши, больница в Италии дала согласие. И выставила счет на 40 тысяч евро. Но даже сложив все накопления, набралась только треть суммы. Не хватает больше 2,5 миллиона рублей.

Гриша - невероятный жизнелюб. Несмотря на все печали, выпавшие на его долю, радуется малому. Только мама знает, что его измученное болезнями сердце так сильно нуждается в медицинской помощи и человеческой доброте.

Чтобы собрать нужную сумму - 2 миллиона 570 тысяч рублей - нужна ваша помощь. Сделать это очень просто – отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя:Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН:7819030709, КПП: 784101001

Р/счет:40703810655240000096

Банк получателя платежа:Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК:044030653

К/счет:30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Хвастунова Григория, программа 1051

Мы благодарим Вас, зрителей телеканала "ТВ Центр", за то, что вы не остаётесь равнодушными к чужой беде и помогаете дарить надежду тем, кто так сильно хочет жить.

Анастасия Мартынова, Станислав Ильин, ТВ Центр, Московская область.

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