Эксперт назвала продукты, которые портят настроение

Их лучше вообще не употреблять

Разные продукты способны по-разному влиять на эмоциональное состояние человека.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия. За настроение человека отвечают мозг и эндокринная система, чтобы улучшить настрой, надо стимулировать одну из этих двух частей организма.

Так, чтобы повысить настроение, нужно есть бананы, шоколад, жирные сорта рыбы, морскую капусту, а также орехи – грецкие и фисташковые.

Есть продукты, которые способны ухудшить эмоциональное состояние. В первую очередь, это энергетические напитки.

"Одна такая банка равна примерно 10 чашкам кофе по содержанию таурина. Такая концентрация ничего хорошего мозгу не приносит. Там сначала идет энергетический подъем, а через какое-то непродолжительное время идет резкое падение, и состояние становится хуже, чем было изначально", - пояснила Хвингия.

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