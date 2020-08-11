Дым от якутских пожаров почувствовали в Иркутской области

В Якутии горит свыше четверти миллиона гектаров леса

С природными пожарами борются в Сибири и на Дальнем Востоке. Горят тысячи гектаров. В Красноярском крае и в Югре за сутки площадь, охваченная огнём, увеличилась в полтора раза. Много очагов в труднодоступных местах и заповедниках. Напряжённая обстановка и в Якутии.

Вместо ясной солнечной погоды - густой серый смог и запах гари. Сегодняшнее утро для жителей Иркутской области и Прибайкалья выдалось не из лучших. Десятки населенных пунктов в обоих регионах заволокло дымом от лесных пожаров из соседней Якутии. Там сейчас в огне - свыше четверти миллиона гектаров. Из-за ветра и отсутствия значительных осадков едкий дым разносится на сотни километров вокруг. В регионе установилось жаркая погода и в ближайшее время специалисты прогнозируют лишь ухудшение экологической обстановки.

"Сейчас что у нас ждать… Учитывая то, что наступает период - наступает период сбора ягод, грибов и, соответственно, не за горами охотничий сезон, соответственно надо принять меры по предотвращению возникновения лесных пожаров. Буквально за вчерашний день возникло 6 лесных пожаров, и все по вине населения", - заявил начальник якутского авиаотделения ФБУ "Авиалесоохрана" Дмитрий Анточел.

На борьбу с огнём ежедневно выходят сотни сотрудников МЧС и Авиалесоохраны. Противостоять натиску пожара стараются всеми средствами: используют и метод искусственного вызывания осадков, и взрывной способ, когда с помощью детонирующих шнуров прокладываются специальные минерализованные полосы. А некоторые участки горящей тайги тушить и вовсе приходится вручную. Работу спасателей осложняет то, что большинство очагов возгорания находятся в труднодоступных участках. В целом по Сибири ситуация с пожарами сейчас остаётся сложной: количество очагов возгорания за сутки увеличилось практически в полтора раза.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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