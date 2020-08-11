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Соперники Лукашенко не признали итоги выборов в Белоруссии

10:39
  • вторник
  • 11 августа 2020

Они готовят жалобу

Кандидаты в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев и Сергей Черечень не признали результаты прошедших выборов и намерены обжаловать их.
Один погибший и десятки пострадавших: в Белоруссии прошла вторая ночь протестов

Об этом они заявили РИА Новости. По данным ЦИК, Дмитриев и Черечень набрали 1,21% и 1,15% соответственно.

Ранее об отказе признавать результаты президентских выборов заявила Светлана Тихановская. В ее штабе отметили, что она набрала 70-80%, а не 10,09%, как утверждает ЦИК. Сейчас Тихановская находится в Литве.

В воскресенье, 9 августа, прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирал 80,08% голосов избирателей, его главный соперник - Тихановская - 10,09%.

В Белоруссии уже вторые сутки не утихают протесты, связанные с недовольством результатами выборов. СК страны возбудил более 20 уголовных дел.

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