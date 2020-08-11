Штаб Тихановской заявил, что власти вынудили ее уехать

Кандидат в президенты Белоруссии нашлась в Литве

Машина таранит милицейское оцепление, попытки остановить автомобиль тщетны. Центр Минска в кольце. Вторая ночь уличных протестов. В правоохранителей летят камни, дымовые шашки. Толпа идет в рукопашную, громит витрины магазинов.

По данным МВД, в ходе беспорядков погиб один человек - митингующий попытался бросить в сторону правоохранителей некое взрывное устройство, однако оно разорвалось в руке у демонстранта. Десятки пострадавших как со стороны участников акции, так и среди силовиков. В Следственном комитете Белоруссии заявили о возбуждении более 20 уголовных дел.

Задержаны около трёх тысяч человек. В том числе, несколько российских журналистов - часть из них отпустили, некоторые вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет. С другими нет связи. Ситуацией занимаются наши дипломаты. Появилась информация, что среди задержанных есть и занявшая второе место на выборах Светлана Тихановская. Последний раз ее видели в понедельник в Центризбиркоме. Затем председатель КГБ Белоруссии заявил, что на Тихановскую готовилось покушение. Неожиданным оказалось сообщение в соцсетях министра иностранных дел Литвы. Линас Линкявичюс написал: "Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве". В штабе кандидата заявляют, что белорусские власти вынудили ее уехать из страны.

Победивший на выборах Александр Лукашенко ранее заявил, что протестными акциями управляют из-за рубежа. В частности, "кукловодами" он назвал некие силы Чехии. По мнению политологов, помогают в организации беспорядков также поляки и британцы. Обнаружился и еще один сочувствующий протестному движению. Американский политический тяжеловес, наиболее вероятный кандидат от демократов на предстоящих в США президентских выборах, Джо Байден вместе с некоторыми конгрессменами считает, что белорусский народ имеет право на свободу самовыражения.

"После президентских выборов, омраченных фальсификациями, граждане мирно протестуют с требованием точного подсчета голосов. Но их встречают полицейские со светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и резиновыми пулями", - заявил Байден.

Сегодня утром уличные баррикады в центре Минска были разобраны. Главная задача - сохранить это относительное спокойствие.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"