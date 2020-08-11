Трамп в случае переизбрания займется Ираном

Президент пообещал наладить отношения с Тегераном

Необычно прошёл традиционный брифинг Дональда Трампа для журналистов президентского пула в Белом доме. Рутинный процесс, состоящий из ответов на предсказуемые вопросы - о России, Китае, вмешательстве в выборы и санкционной войне - внезапно нарушило появление сотрудника секретной службы. Главу государства спешно вывели из зала.

Президент США только собирался рассказать журналистам о своих успехах в экономике, как его на полуслове оборвал охранник. Трампу доложили - на улице слышна стрельба. Хозяина Белого дома, из соображений безопасности увели в Овальный кабинет. В зале остались только растерянные репортеры.

Позже выяснилось, что недалеко от резиденции неизвестный с пистолетом напал на охранников, но был задержан. Суматоха улеглась, и президент вернулся к трибуне. Говорил Трамп о борьбе с коронавирусом, а США сегодня мировой лидер по числу заболевших, о предстоящих выборах. Президента в очередной спросили, что он думает о вмешательстве России. Глава Белого дома ответил, не задумываясь.

"Я вам скажу, кто вмешивается в выборы. Демократы вмешиваются в выборы, требуя бюллетеней по почте, это голосование по почте обернется катастрофой и фальсификациями, легко может подвергнуться атаке иностранных держав", - заявил Трамп.

Трампу есть о чем беспокоиться. В предвыборной гонке симпатии американцев, пока во всяком случае, на стороне главного оппонента - Байдена. Но не он один путает карты хозяину Белого дома. По словам президента, к вмешательству наверняка попытается приложить руку и Китай.

"Китай очень сильно хочет, чтобы мы проиграли. И знаете, кто еще не рад нашей победе? Россия", - заявил Трамп.

Россию Трамп обещает наказать санкциями за строительство газопровода "Северный поток-2". Китай - целым пакетом ограничений. США не нравится политика Поднебесной в Гонконге. Особенно принятый закон о национальной безопасности. Под действие этого документа попал медиа-магнат, один из главных проамериканских оппозиционеров Пекину и зачинщик известных антиправительственных манифестаций - Джими Лай. Накануне его арестовали по подозрению в сговоре с иностранными спецслужбами. И, кроме того, в ответ на санкции США против китайских официальных лиц Пекин составил свой список 11 американских чиновников, к которым будут применены симметричные меры.

"Мы отмечаем грубое вмешательство США во внутренние дела Китая, их беспринципные санкции не запугают китайский народ. Эти санкции демонстрируют двойные стандарты США, и они не вызывают в мире ничего, кроме насмешек, это фарс", - заявили в МИД Китая.

Тема санкций для американских избирателей уже давно не повод симпатизировать кандидатам на предстоящих выборах. Это понимает и президент. И вот Трамп неожиданно решил зайти с другой стороны. Пообещал согражданам в случае переизбрания в течение месяца наладить отношения с Ираном.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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