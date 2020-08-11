В Москве обсудят здоровье нации во время пандемии

В столице стартовал форум "Здоровье нации - основа процветания России"

В Москве стартовал форум "Здоровье нации - основа процветания России". Приветствие участникам направил президент Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Конференция объединила ученых, врачей, экспертов, общественников и бизнес. Центральной темой станет пандемия. Участники поговорят об укреплении здоровья россиян в условиях новых вызовов. Запланированы круглые столы, дискуссии, мастер-классы и презентации проектов. Обсудят строительство больниц и создание комфортных условий для пациентов. А лучшие российские фармкомпании представят передовые препараты и оборудование, в том числе для диагностики и лечения коронавируса.

"Чтобы не допустить распространения COVID-19, в стране были приняты очень серьёзные меры, которые позволили избежать глобализации ситуации. Сейчас важно подвести промежуточные итоги, определить приоритеты и направления действий, внести коррективы в нацпроекты с учетом новой ситуации", - заявил Лео Бокерия, академик, президент "Лиги здоровья нации", сопредседатель оргкомитета форума "Здоровье нации - основа процветания России".

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