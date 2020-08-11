Где и как наблюдать метеорный поток Персеиды

В ближайшие ночи ожидается пик звездопада

Загадать желание под звёздным дождём можно уже сегодня. Земля проходит через плотный метеорный поток Персеиды. Захватывающее зрелище большинство россиян увидят этой ночью.

Вот уже несколько ночей любители астрономии со всего мира вглядываются в небе, ведь приближается самый яркий звездопад. Это метеорный поток Персеиды, каждый год он виден землянам примерно месяц, но своего максимума достигнет этой ночью. Необыкновенное зрелище сегодня многих оставит без сна.

"Рекомендую наблюдать поток Персеиды в час или даже два часа ночи. Это наиболее удобное время. Надо найти чистый горизонт, не закрытый домами и деревьями, и повернуться на северо-восток. Именно там будет подниматься созвездие Персей. И с этой стороны, как нам кажется, на нас летят метеоры персеид", - объяснил астроном Владимир Сурдин.

Такой визуальный эффект создает поток мелких космических пылинок - это хвост кометы Свифта-Туттла, орбита которой пересекает траекторию движения Земли, поэтому космическое шоу наблюдают ежегодно. Частицы влетают в земную атмосферу со скоростью 60 километров в секунду, нагреваются и моментально сгорают.

"В справочниках указано, что 100 метеоров в час можно наблюдать, но не обольщайтесь. Для этого глазом, взором нужно было бы закрыть весь небосвод, но так никогда не бывает. На самом деле человек от силы видит четверть неба, когда поднимает голову. Поэтому можно рассчитывать на 15-20 метеоров в час. А это значит, что нужно непрерывно смотреть на небо 2-3 минуты, чтобы надежно зафиксировать полет хотя бы одного метеора. Но и это много, и это достаточно интересно", - говорит Сурдин.

Специальных оптических приборов для наблюдений не требуются, достаточно ясной погоды без облаков. Поймать комету за хвост можно будет до конца следующей недели.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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