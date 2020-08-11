В России за сутки выявили меньше 5 тысяч заболевших коронавирусом

С начала пандемии вылечились уже больше 703 тысяч человек

В России за минувшие сутки выявили 4945 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 897599.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 694. В Подмосковье заболели еще 153 человека.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 130 человек с коронавирусом. Из них 14 — в Москве. С начала эпидемии в России умер 15131 человек.

Вылечились от коронавируса 6494 человека, в том числе в Москве - 1043. Общее число выздоровевших достигло 703175.

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