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Адвокат Добровинский судится с несовершеннолетней дочерью за квартиру

11:04
  • вторник
  • 11 августа 2020

Известный юрист платит дочери 2 тысячи в виде алиментов

Известный адвокат Александр Добровинский судится с собственной 11-летней дочерью Полиной за долю в квартире. Об этом заявила его экс-возлюбленная и мать девочки Любовь Богуславская. На сегодняшний день адвокат проиграл дочери уже восемь судов, сообщила женщина.

Богуславская и Добровинский познакомились, когда женщина пришла к нему за юридической помощью. Со временем отношения переросли в романтические, родилась дочь.

"В свое время мы с ним продали мой бизнес в Москве. На эти деньги купили квартиру. Добровинский сказал, чтобы я переписала на него долю, мол, так он сможет гарантировать, что с недвижимостью ничего не случится, и она всегда будет принадлежать дочке. Потом у него появилась новая возлюбленная, там родился ребенок, и к нам он потерял интерес", - поделилась Любовь, ее слова приводит "СтарХит".

Она пожаловалась, что адвокат требовал выкупить его 10% квартиры за 420 тысяч долларов, в противном случае он грозил продать свою долю цыганам. Любовь утверждает, что Добровинский ежемесячно платит ребенку по две тысячи рублей в качестве алиментов, поскольку официально его единственным доходом является пенсия. Женщина планирует провести переоценку доли бывшего возлюбленного и выкупить ее за адекватную стоимость.

Александр Добровинский в настоящее представляет интересы семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, адвокат вызвался делать это бесплатно. На судебные заседания юрист приезжает на машинах стоимостью в несколько миллионов рублей и не скрывает своей коллекции произведений искусства.

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