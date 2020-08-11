Есть пострадавшие: три маршрутки столкнулись в Иванове

ДТП произошло на остановке

Три маршрутки столкнулись в городе Иванове.

ДТП произошло на Шереметьевском проспекте, возле дома №21. По данным источника ТАСС, пострадали шесть человек. Все раненые направлены в областную клиническую больницу.

Как пишет издание "Частник", у пассажирского "Богдана" отказали тормоза, и он протаранил пассажирскую "ГАЗель", которая высаживала людей на остановке. Та в свою очередь врезалась в еще одну такую же "ГАЗель".

В ликвидации последствий аварии принимают участие 8 единиц техники и 23 человека. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

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