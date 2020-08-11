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Разработан план по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

12:00
  • вторник
  • 11 августа 2020

С 1 сентября на территории бывшего химзавода введут пропускной режим

Проблему загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском обсуждали на первом заседании межведомственного оперативного штаба, передает "ТВ Центр".

Участие в дискуссиях приняли специалисты-экологи, представители Общественной палаты и "Росатома", а также временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. 30 июля он лично доложил о ситуации Владимиру Путину.

Во вторник врио главы региона посетил промышленную площадку бывшего завода "Усольехимпром", где хранятся ёмкости с опасными веществами. С 1 сентября на территории введут пропускной режим. Уже сформирована дорожная карта на 3 месяца работ. Эксперты обозначили основные участки, где будет проводиться ликвидация химических отходов.

"Сегодня мы определили 16 цистерн, которые наиболее вероятны к возникновению чрезвычайной ситуации. Остальные вопросы, именно второй участок - цех ртутного электролиза - мы договорились с "Росатомом", что до 1 сентября полностью они передадут рекультивационную площадку. Следующее - это соляные скважины. Мы полностью тампонируем 2 скважины из 16, которые также несут угрозу", - сказал Кобзев.

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Ликвидация ядовитых веществ на территории бывшего завода "Усольехимпром"
Ликвидация ядовитых веществ на территории бывшего завода "Усольехимпром"
Ликвидация ядовитых веществ на территории бывшего завода "Усольехимпром"
Ликвидация ядовитых веществ на территории бывшего завода "Усольехимпром"
Ликвидация ядовитых веществ на территории бывшего завода "Усольехимпром"
Ликвидация ядовитых веществ на территории бывшего завода "Усольехимпром"
Ликвидация ядовитых веществ на территории бывшего завода "Усольехимпром"
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