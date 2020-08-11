Разработан план по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

С 1 сентября на территории бывшего химзавода введут пропускной режим

Проблему загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском обсуждали на первом заседании межведомственного оперативного штаба, передает "ТВ Центр".

Участие в дискуссиях приняли специалисты-экологи, представители Общественной палаты и "Росатома", а также временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. 30 июля он лично доложил о ситуации Владимиру Путину.

Во вторник врио главы региона посетил промышленную площадку бывшего завода "Усольехимпром", где хранятся ёмкости с опасными веществами. С 1 сентября на территории введут пропускной режим. Уже сформирована дорожная карта на 3 месяца работ. Эксперты обозначили основные участки, где будет проводиться ликвидация химических отходов.

"Сегодня мы определили 16 цистерн, которые наиболее вероятны к возникновению чрезвычайной ситуации. Остальные вопросы, именно второй участок - цех ртутного электролиза - мы договорились с "Росатомом", что до 1 сентября полностью они передадут рекультивационную площадку. Следующее - это соляные скважины. Мы полностью тампонируем 2 скважины из 16, которые также несут угрозу", - сказал Кобзев.

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