Мишустин разрешил работающим с COVID-19 медикам досрочно выходить на пенсию

Им засчитают стаж по схеме "день за два"

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее медикам, которые работают с коронавирусными больными, выходить на пенсию досрочно.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее стало известно, что работающие с коронавирусом медикам засчитают стаж по схеме "день за два". Новый порядок исчисления пенсионного стажа действует с первого января до конца сентября этого года. Решение принято по поручению президента Владимира Путина.

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