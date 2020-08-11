МиГ-31 перехватили американский беспилотник над Чукотским морем

В воздух поднялись три истребителя
Российские истребители МиГ-31 перехватили БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США над Чукотским морем.
Об этом сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Средства контроля обнаружили приближающуюся к российской государственной границе воздушную цель. Для перехвата поочередно были подняты три истребителя.
Экипажи МиГ-31 приблизились к воздушному объекту и идентифицировали его как беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС США.
После операции истребители вернулись на аэродром базирования. Полет МиГ-31 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"