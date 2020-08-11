Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса

Россия стала первой

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в нашей стране. Об этом заявил Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Во вторник президент провел совещание с членами правительства. Тема - подготовка к новому учебному году. Президент решил начать разговор с вопросов здравоохранения. Препарат от COVID-19 создали специалисты центра имени Гамалеи.

Владимир Путин: "Сегодня утром зарегистрирована первая вакцина против новой коронавирусной инфекции. Она работает достаточно эффективно, вырабатывает иммунитет устойчивый, и, повторяю, прошла все необходимые проверки".

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