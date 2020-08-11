ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса

11:50
  • вторник
  • 11 августа 2020

Россия стала первой

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в нашей стране. Об этом заявил Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

В России за сутки выявили меньше 5 тысяч заболевших коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 20 миллионов

Во вторник президент провел совещание с членами правительства. Тема - подготовка к новому учебному году. Президент решил начать разговор с вопросов здравоохранения. Препарат от COVID-19 создали специалисты центра имени Гамалеи.

Владимир Путин: "Сегодня утром зарегистрирована первая вакцина против новой коронавирусной инфекции. Она работает достаточно эффективно, вырабатывает иммунитет устойчивый, и, повторяю, прошла все необходимые проверки".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Лаборатория
Лаборатория
Владимир Путин
Владимир Путин
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.