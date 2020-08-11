Дочь Путина испытала российскую вакцину от коронавируса на себе

Она чувствует себя хорошо

Одна из дочерей президента России Владимира Путина сделала прививку от коронавируса.

Об этом глава государства заявил на совещании с правительством. После первой прививки у дочери Путина поднялась температура до 38 градусов, а на следующий день упала до 37.

"После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась и сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие", - рассказал президент.

Путин отметил, что у многих людей нет никаких внешних проявлений и температуры после прививки, передает РИА Новости. Это тоже вариант нормы.

"Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали", - добавил глава государства.

Ранее Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса. Препарат от COVID-19 создали специалисты центра имени Гамалеи.

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