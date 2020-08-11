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Дочь Путина испытала российскую вакцину от коронавируса на себе

12:19
  • вторник
  • 11 августа 2020

Она чувствует себя хорошо

Одна из дочерей президента России Владимира Путина сделала прививку от коронавируса.
Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса

Об этом глава государства заявил на совещании с правительством. После первой прививки у дочери Путина поднялась температура до 38 градусов, а на следующий день упала до 37.

"После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась и сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие", - рассказал президент.

Путин отметил, что у многих людей нет никаких внешних проявлений и температуры после прививки, передает РИА Новости. Это тоже вариант нормы.

"Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали", - добавил глава государства.

Ранее Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса. Препарат от COVID-19 создали специалисты центра имени Гамалеи.

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