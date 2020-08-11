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Путин потребовал найти 15 млрд рублей на здравоохранение

12:37
  • вторник
  • 11 августа 2020

Средства пойдут на развитие высокотехнологичной медицинской помощи

Президент России Владимир Путин заявил, что на развитие высокотехнологичной медицинской помощи понадобятся дополнительные 15 миллиардов рублей. Глава государства потребовал найти эти деньги.

Дочь Путина испытала российскую вакцину от коронавируса на себе
Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса

"Безусловно, речь должна идти и о высокотехнологичной помощи, стоить это будет, по предварительным расчетам, как я понимаю, где-то в районе 15 миллиардов рублей. Надо их найти", - сказал Путин во вторник на совещании с членами правительства (цитата по РИА Новости).

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, в свою очередь, что с учетом расходов на лекарства для льготников и лечения онкозаболеваний потребность в дополнительном финансировании здравоохранения будет еще больше.

"Все подсчитайте и представьте предложения", - поручил президент.

Ранее Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса и сообщил, что одна из его дочерей уже испытала препарат на себе. Она чувствует себя хорошо, отметил президент.

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