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Попова: ни один ученик не заразился COVID-19 во время сдачи ЕГЭ

12:40
  • вторник
  • 11 августа 2020

Новый учебный год начнется с вакцинации от гриппа

В этом году в России почти миллион выпускников сдавали единый государственный экзамен (ЕГЭ) и ни один из них не заразился коронавирусом.
В Минпросвещения рассказали о результатах ЕГЭ в условиях пандемии

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания президента с членами правительства.

В свою очередь министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что таких результатов помогли добиться четкое выполнение всех санэпидтребований Единого государственного экзамена.

Учебный год в России начнется 1 сентября в традиционном формате. Маски будут обязательными, учебный год начнется с прививки от гриппа. Для вакцинации детей уже готовы 18 миллионов доз вакцины.  

"Важно начать учебный год параллельно с началом иммунизации против вируса гриппа, чтобы защитить наших детей от этой инфекции, которая совершенно реальна уже в сегодняшнем дне", - сказала Попова.

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