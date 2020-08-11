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Четверть российских школ не решили вопрос с горячим питанием

13:00
  • вторник
  • 11 августа 2020

Президент потребовал решить вопрос в кратчайшие сроки

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию с бесплатным горячим питанием в школах.

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На данный момент, к работе по обеспечению обедами младших школьников готовы лишь 75% российских школ.

"Вроде бы, 75% - это много. Но я хочу сказать, что 25% неготовых школ - вот это много. Я хочу знать, когда все российские школы готовы будут к этой полноценной работе, к обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов", - заявил Путин в рамках совещания с членами правительства.

Путин отметил, что это должно касаться и малокомплектных школ. Семьи, которые отправляют туда своих детей, не должны быть поставлены в худшее положение, чем остальные, пишет РИА Новости.

"Еще раз повторяю: хочу знать, когда и какими способами, в какие сроки эта проблема будет закрыта окончательно, целиком", - уточнил президент.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на организацию горячего питания в школах в этом году выделят около 22 миллиардов рублей. 58 регионов уже выполнили необходимые требования, остальным деньги пока не дадут. Глава кабмина отметил, что в некоторых школах нет столовых или технической готовности пищеблоков.

1 марта Путин подписал закон о бесплатном горячем питании для младших школьников. Учащиеся должны будут получать такое питание не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.

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