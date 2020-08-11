Первая в мире вакцина от COVID-19. Фотографии

Препарат показал высокую эффективность и безопасность

В Минздраве России показали фотографии первой вакцины от коронавируса. Снимки опубликованы на сайте ведомства.

Препарат, который разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, показал высокую эффективность и безопасность, заявили в пресс-службе Минздрава.

"У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации. По результатам экспертизы, данных клинических исследований эксперты Министерства здравоохранения выдали заключение, и сегодня принято решение о государственной регистрации вакцины", - сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека – "Гам-КОВИД-Вак" - прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных (грызуны и приматы), позже вакцина была испытана на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой). Вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19.

Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.

Видео: Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса

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