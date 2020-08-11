Ефремова госпитализировали из здания суда

Актеру стало плохо еще по пути в суд

Участник ДТП со смертельным исходом Михаил Ефремов госпитализирован из здания Пресненского суда Москвы. Актеру стало плохо ещё в машине - его с трудом смогли вытащить из автомобиля.

Вчера Адвокат Ефремова заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера. У него обострились проблемы с сердцем, сообщал Эльман Пашаев. Якобы в воскресенье артисту дважды вызывали скорую помощь из-за подозрения на инсульт, однако врачи в итоге решили, что оснований для госпитализации Ефремова нет.

И сегодня - четвертая часть слушаний. Предполагается, что нас ждёт неожиданный поворот в деле. По крайней мере, на прошлой неделе это анонсировал адвокат пострадавших Александр Добровинский. Он говорил о каком-то значимом событии. Известно, что сегодня должны свои показания представить пострадавшие – родственники Сергея Захарова. И они заверили, что новая информация: "Все расставит по своим местам, и всем все станет понятно".

Что это может быть гадают и журналисты, и группа поддержки, которая сегодня снова здесь. С плакатами они дежурят у здания суда.

"Мы не видим на камерах видеонаблюдения, что едет и давит именно Ефремов. Мы видим его на месте преступления, но не совершающим преступление. Свидетели по делу, которые там были и всё это наблюдали, дают совершенно противоречивые показания", - говорит Виктория Гуркова.

Предполагается, что на заседании во вторник состоится допрос Михаила Ефремова. По крайней мере, об этом упоминала судья на прошлом заседании.

Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Это ДТП произошло в начале июня на Смоленской площади. Актер, находясь в нетрезвом виде за рулем своего авто, выехал на встречную полосу, где врезался в фургон Lada. Водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров скончался в больнице от смертельных травм. Сам Ефремов признал свою вину. Однако потом от признания отказался. Вместе с адвокатом Эльманом Пашаевым они утверждают, что в вечер аварии актер был настолько пьян, что ничего не помнит.

На одном из последних заседаний даже показали видео с регистратора одного из полицейских, где из машины выводят Ефремова. Он в алкогольном опьянении. Но актер на этих кадрах себя не узнал. Впрочем, возможно, хрупкую память обвиняемого все-таки удастся восстановить. Учитывая, что по делу допрошены уже 16 свидетелей из 30. И все они под присягой указали на артиста.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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